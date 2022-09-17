В амурской Ивановке загорелась баня

В селе Ивановка Ивановского округа на улице Кирова произошло возгорание бани на частном подворье, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарной части № 31, три человека и одна единица техники. Через четыре минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение, огонь не распространился на рядом стоящие жилой дом и хозяйственные постройки.

В результате пожара было повреждено потолочное перекрытие бани. Погибших и пострадавших нет. На данный момент причины пожара устанавливаются, вероятно были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.