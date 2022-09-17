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17сентября
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сегодня, 17:34 0

В амурской Ивановке загорелась баня

Распространение огня на жилые постройки удалось предотвратить

В амурской Ивановке загорелась баня
Фото: главное управление МЧС России по Амурской области

В селе Ивановка Ивановского округа на улице Кирова произошло возгорание бани на частном подворье, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Амурской области.

К месту вызова были направлены огнеборцы пожарной части № 31, три человека и одна единица техники. Через четыре минуты после прибытия пожарные ликвидировали открытое горение, огонь не распространился на рядом стоящие жилой дом и хозяйственные постройки.

В результате пожара было повреждено потолочное перекрытие бани. Погибших и пострадавших нет. На данный момент причины пожара устанавливаются, вероятно были нарушены правила пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщает главное управление МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары

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