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17сентября
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сегодня, 18:03 0

Вышку связи в амурском селе снесло ураганом

Люди больше двух месяцев живут без сотовой связи

Вышку связи в амурском селе снесло ураганом
Фото: Амур.инфо

В Амур.инфо обратились жители села Зеньковка Константиновского района. Сельчане рассказали, что уже два с половиной месяца находятся без сотовой связи, так как вышка, принадлежащая одному из российских сотовых операторов, упала во время урагана.

Люди говорят, что не имеют возможности вызвать даже экстренные службы.

«Так, вдруг что случится, а мы без связи», – негодует обратившаяся к нам в редакцию амурчанка.

Корреспондент Амур.инфо связался с представителем сотового оператора. И тот пояснил, что поврежденная конструкция нуждается в замене. Проект уже прошёл экспертизу, и как только будет открыто финансирование, связь восстановят. Сделать это обещают в течение месяца.

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#происшествия #связь

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