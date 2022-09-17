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17сентября
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сегодня, 17:01 0

Амурчане пожаловались общественникам на дамбу

Она защищает от паводка не все дома, которые в этом нуждаются

Амурчане пожаловались общественникам на дамбу
Фото: реготделение Народного фронта

Жители Усть-Ивановки обратились за помощью к общественникам из регионального отделения Народного фронта. И рассказали, что расположенная в селе дамба защищает от подтопления не все дома, поэтому людям пришлось делать насыпь за свой счет.

О проблеме общественники сообщили в прокуратуру региона, сообщается на сайте реготделения Народного фронта.

В ведомстве им пояснили, что после крупного паводка прошлого года в Приамурье возведут сразу три крупные дамбы, которые защитят от воды Усть-Ивановку, Гродеково и Владимировку. Их строительство находится на прокурорском контроле.

«Сейчас мы планируем обратиться к организации, которая занимается проектом строительства новых дамб. И выехать с ними в Усть-Ивановку, чтобы пообщаться с местными жителями. Уверены, они могут помочь специалистам, подсказать низкие места, через которые вода пробирается к домам людей. Важно защитить амурчан, их дома и подсобное хозяйство от разрушительной стихии», – рассказал активист отделения Валерий Паршинков.

К слову, в общественной организация сообщили, что когда они повторно выехали на место к жителям улицы Весенней, то увидели изменения. По поручению администрации Благовещенского муниципального округа рабочие при помощи бульдозера возвели большую насыпь возле домов, которые нуждались в защите от большой воды.

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#большая вода #помощь

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