«Кросс нации» прошёл в Благовещенске

«Друзья! Сегодня вы ещё раз подтвердили, что Благовещенск – спортивный город! Более 2 тысяч участников вышли на старт «Кросса нации» и пробежали по самой красивой набережной в России», – прокомментировал забег в своем телеграм-канале Олег Имамеев.

Забег стартовал на площади Победы. Дистанции были разные, как для взрослых, так и для самых маленьких благовещенцев:

500 метров – для участников 2016-2018 года рождения;

1000 метров – для участников 2015-2012 года рождения;

1500 метров – для всех желающих;

3000 метров – для участников 2012-2005 года рождения.

5000 метров – для участников 2004 года рождения и старше.

В награждении участвовали победители и призеры на дистанциях 500, 1000, 3000 и 5000 метров.