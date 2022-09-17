«Кросс нации» прошёл в Благовещенске
Всероссийский день бега собрал в областной столице больше двух тысяч участников
В субботу, 17 сентября, прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». В забеге приняли участие свыше двух тысяч амурчан, сообщает клуб любителей бега «Бег к мечте».
«Друзья! Сегодня вы ещё раз подтвердили, что Благовещенск – спортивный город! Более 2 тысяч участников вышли на старт «Кросса нации» и пробежали по самой красивой набережной в России», – прокомментировал забег в своем телеграм-канале Олег Имамеев.
Забег стартовал на площади Победы. Дистанции были разные, как для взрослых, так и для самых маленьких благовещенцев:
- 500 метров – для участников 2016-2018 года рождения;
- 1000 метров – для участников 2015-2012 года рождения;
- 1500 метров – для всех желающих;
- 3000 метров – для участников 2012-2005 года рождения.
- 5000 метров – для участников 2004 года рождения и старше.
В награждении участвовали победители и призеры на дистанциях 500, 1000, 3000 и 5000 метров.
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