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17сентября
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сегодня, 15:09 0

В Благовещенске по просьбам родителей установили светофор

Его поставили по поручению мэра на перекрестке Мухина и Амурской

В Благовещенске по просьбам родителей установили светофор
Фото: администрация Благовещенска

Накануне в областном центре подключили временный светофор на пересечении улиц Мухина и Амурской, в районе школы № 26, сообщает пресс-служба мэрии.

Его установили по поручению мэра Олега Имамеева. Ранее к градоначальнику обратились родители школьников, которые беспокоились за безопасность детей на дороге.

Временный светофор будет стоять, пока будут идти работы на участке, после их завершения там установят постоянный регулировщик.

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#дороги #мэрия

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