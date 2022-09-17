В Благовещенске по просьбам родителей установили светофор

Накануне в областном центре подключили временный светофор на пересечении улиц Мухина и Амурской, в районе школы № 26, сообщает пресс-служба мэрии.

Его установили по поручению мэра Олега Имамеева. Ранее к градоначальнику обратились родители школьников, которые беспокоились за безопасность детей на дороге.

Временный светофор будет стоять, пока будут идти работы на участке, после их завершения там установят постоянный регулировщик.