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17сентября
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Как снимать кино в - 56°C, и при чем здесь Собчак: интервью с режиссёром Степаном Бурнашёвым

Пятый день фестиваля «Амурская осень» в сюжете Амур.инфо

Как снимать кино в - 56°C, и при чем здесь Собчак: интервью с режиссёром Степаном Бурнашёвым
Фото: скриншот видео Амур.инфо

Режиссёр Степан Бурнашёв привёз на фестиваль кинокартину «Наша зима». Корреспонденту Амур.инфо рассказал о том, как начать снимать, если нет специального образования, и как справляться с задачами, когда в съёмочном павильоне - 56 °C. Смотрите видео, там напоминаем, как выиграть билеты на спектакль, который состоится сегодня вечером.

У Степана нет специального кинообразования. Вместо него было желание снимать фильмы. И талант. А диплом ему давно заменили участие и победы в множестве фестивалей как в России, так и зарубежом. На фестиваль «Амурская осень» Степан привёз свой фильм «Наша зима». Это история про семейную пару, отношения которых стали такими же холодными, как погода за окном. Здесь нет остросюжетных поворотов и голливудских драк, здесь двое обычных людей, таких же как мы с вами, за каждого из которых болеешь всей душой.

Накануне премьерного показа Ксения Собчак обратилась к благовещенцам и попросила сходить на премьеру этого фильма.

— Премьера фильма «Наша зима» состоится на фестивале «Амурская осень», который пройдёт в Благовещенске с 10 по 18 сентября. Поэтому просьба к подписчикам из Благовещенска – сходите на премьеру, потом расскажите, как там мой кинодебют, – написала звезда в своём ютуб-канале «Осторожно: Собчак».

Какую роль исполняет Ксения, говорить не будем, а вот фильм посмотреть тоже посоветуем. Ведь кинокартина конкурсная и у неё есть все шансы «поймать» амурского журавля.

Партнёр фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».

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#культура #Фестиваль «Амурская осень» #Видео: Партнёрский контент

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