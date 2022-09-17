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17сентября
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В Амурской областной больнице отремонтировали отделение колопроктологии

Его обновили по поручению губернатора Василий Орлова

В Амурской областной больнице отремонтировали отделение колопроктологии
Фото: правительство Амурской области

В Амурской областной больнице по поручению губернатора Василия Орлова обновили единственное на Дальнем Востоке отделение колопроктологии. Пациентов начнут принимать здесь уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Как рассказал заведующий отделением Андрей Симоненко, ремонт здесь проводили, учитывая специфику отделения. В каждой палате теперь есть душ, туалеты и гигиенические комнаты.

― Палаты будут заполняться не более трёх мест, также есть одноместные комнаты. Ранее в палате находились по четыре-шесть больных. Уверен, пациенты и медицинский персонал будут чувствовать себя в обновленном отделении комфортно, – добавил врач.

Фото: правительство Амурской области

Ремонт начали делать 15 июня. Демонтаж строители провели за две недели, а на отделку ушло два с половиной месяца. На площади 1000 квадратных метров специалисты отремонтировали все 72 помещения. В отделении установили систему видеонаблюдения, обновили систему противопожарной защиты и все инженерные коммуникации. Также в каждой палате теперь есть экстренные кнопки вызова врача и кондиционеры. Кроме того, здесь установили современные стеклянные противопожарные двери, отмечается, что раньше в Приамурье таких не делали.

С 20 сентября в областной больнице начнётся ремонт в урологическом отделении, после чего обновят седьмой этаж учреждения.

― На обновление единственного на Дальнем востоке отделения колопроктологии из областного бюджета выделено более 47 миллионов рублей. Мы поэтапно обновляем все здание главной больницы области, за три года полностью приведем его в порядок и оснастим современным оборудованием. После капитального ремонта областная больница по комфорту сможет конкурировать с ведущими клиниками страны, – прокомментировал Василий Орлов.

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#губернатор #медицина

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