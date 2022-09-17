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17сентября
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Василий Орлов: «Проект железнодорожного моста в районе Джалинды обсуждался много лет назад»

Но в двухтысячных не получил нужной поддержки

Василий Орлов: «Проект железнодорожного моста в районе Джалинды обсуждался много лет назад»
Фото: Светлана Митина

Губернатор Амурской области Василий Орлов накануне встретился с редакторами ведущих СМИ региона. Он рассказал об основных результатах Восточного экономического форума, дальнейших планах по развитию Приамурья и ответил на другие вопросы журналистов.

Проект строительства железнодорожного моста Джалинда-Мохэ был успешно презентован на ВЭФ и получил поддержку других регионов Дальнего Востока. Но выгоден он будет в первую очередь для Амурской области, считает губернатор.

— Это новый транспортный коридор, это создание новых рабочих мест, это оживление всего нашего северного кластера. Этот мост не только притянет бизнес, но и даст возможность для наших предприятий по более удобному маршруту отправлять грузы в КНР и дальше, – объяснил Василий Орлов.

В конечном счете от этого выиграет Олекминский рудник, метанольный завод в Сковородине (который только планируют строить), ряд более мелких производств, в том числе в сфере лесной промышленности.

По расчетам специалистов, благодаря возведению моста, логистическая цепочка по некоторым предприятиям сократится на 2 тысячи километров. Это отразится и на себестоимости, и на конкурентоспособности продукции.

— Я хочу раскрыть небольшой секрет. Когда я работал в министерстве экономического развития здесь в Амурской области, этот проект уже обсуждался. Был ряд структур, которые не поддерживали эту идею, в том числе РЖД с сомнением отнеслось к проекту. Но сейчас с разворотом России на Восток ситуация изменилась. Этот мост позволит, не затрагивая инфраструктуру БАМа и Транссиба, с севера на юг сбросить грузы. Уверен, что этот мост будет загружен и даст толчок к развитию производств на юге Якутии и на севере Амурской области, – резюмировал Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #экономика

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