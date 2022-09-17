Благовещенцев приглашают на бесплатный обед
На площади ОКЦ сегодня работает ярмарка-дегустация «Покупайте Амурское»
В Благовещенске в субботу, 17 сентября, до 16:00 будет работать ярмарка-дегустация под брендом «Покупайте Амурское», сообщает минэкономразвития региона.
Здесь горожане могут попробовать и купить товары местных производителей.
Амурчанам для дегустации подготовили молочную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и безалкогольные напитки.
Развлекать посетителей на ярмарке будут ростовые куклы и тематические фотозоны.
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