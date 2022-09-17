Благовещенцев приглашают на бесплатный обед

В Благовещенске в субботу, 17 сентября, до 16:00 будет работать ярмарка-дегустация под брендом «Покупайте Амурское», сообщает минэкономразвития региона.

Здесь горожане могут попробовать и купить товары местных производителей. Амурчанам для дегустации подготовили молочную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд и безалкогольные напитки. Развлекать посетителей на ярмарке будут ростовые куклы и тематические фотозоны.

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#жизнь #экономика

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Кристина Хасуева