Юный амурчанин привез бронзу с Всероссийских соревнований по картингу

Заключительный этап Первенства России по картингу прошел в городе Грозный. Соревнования проходили на трассе «Крепость Грозная». В них принял участие девятилетний картингист из Амурской области.

Тимофей Завалившин занял третье место среди 20 участников в своем классе.

«Сын делает успехи в этом виде спорта, я его всячески поддерживаю, езжу с ним на все соревнования. Сейчас Тимофей выступает в составе ставропольской команды. Тренеры увидели задатки и предложили войти в команду. Подарили «машину» и двигатель. На каждые соревнования из Ставрополя выезжает техничка со всей техникой, а участники и механики к месту сбора приезжают из разных уголков страны», – поделился отец спортсмена Константин Завалишин.

Юный спортсмен профессионально занимается картингом, и только в этом году принял участие в 7 этапах чемпионата России по картингу, которые прошли в Рязани, Казани, Ростове-на-Дону и других городах страны.

На 2022 год у него запланировано еще несколько соревнований: юный амурчанин еще примет участие в борьбе за Кубок Черного моря в городе Сочи, а также отправится в Хабаровск на соревнования за Кубок ДФО.

фото: Николай Комаров