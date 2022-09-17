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17сентября
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сегодня, 12:19 0

Юный амурчанин привез бронзу с Всероссийских соревнований по картингу

В них приняли участие свыше 100 пилотов из 26 регионов

Юный амурчанин привез бронзу с Всероссийских соревнований по картингу
Фото: Николай Комаров

Заключительный этап Первенства России по картингу прошел в городе Грозный. Соревнования проходили на трассе «Крепость Грозная». В них принял участие девятилетний картингист из Амурской области.

Тимофей Завалившин занял третье место среди 20 участников в своем классе.

«Сын делает успехи в этом виде спорта, я его всячески поддерживаю, езжу с ним на все соревнования. Сейчас Тимофей выступает в составе ставропольской команды. Тренеры увидели задатки и предложили войти в команду. Подарили «машину» и двигатель. На каждые соревнования из Ставрополя выезжает техничка со всей техникой, а участники и механики к месту сбора приезжают из разных уголков страны», – поделился отец спортсмена Константин Завалишин.

Юный спортсмен профессионально занимается картингом, и только в этом году принял участие в 7 этапах чемпионата России по картингу, которые прошли в Рязани, Казани, Ростове-на-Дону и других городах страны.

На 2022 год у него запланировано еще несколько соревнований: юный амурчанин еще примет участие в борьбе за Кубок Черного моря в городе Сочи, а также отправится в Хабаровск на соревнования за Кубок ДФО.

фото: Николай Комаров

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#дети #спорт #транспорт

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