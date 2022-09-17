Благовещенцы хотят благоустроить ещё один городской сквер

Обновлено: 15:53



Сквер в районе улиц Комсомольской – Красноармейской – Мухина и переулка Крестьянского в областном центре вполне может стать современной зоной отдыха для жителей всего района, считают местные.

В апреле этого года Амур.инфо знакомило читателей с проектами благоустройства всех пяти скверов, участвовавших в рейтинговом голосовании федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В их числе был и новый проект для сквера Крестьянского. Однако победа досталась месту отдыха в другом районе. Но неравнодушные жители, которые привыкли здесь гулять, решили не опускать руки, а привлечь внимание других горожан, а также властей к вопросу облагораживания пространства.

— Наша инициативная группа работает совместно с ребятами из центра развития территорий (там есть дизайнеры) именно над этим сквериком, – рассказывает одна из инициаторов проекта Светлана Тарасова. – У нас в городе проходила программа «Городские практики», и наша группа делала именно этот скверик, то есть проект его благоустройства. Мы его защитили. На защите присутствовал мэр города и заммэра.

По словам Светланы, она решила не бросать этот проект после окончания программы, тем более, что сама живёт и работает в этом же районе и понимает, что он нужен жителям, а значит, очень важно его облагородить. На воскресенье было запланировано интересное мероприятие «Семейный пикник в роще», но по погодным условиям, решено его перенести. Тем не менее сквер можно посещать в любое время.

К слову, в Крестьянском сквере и сейчас гуляют дети и взрослые, играют в подвижные игры, занимаются йогой, проводят фотосессии. Но сквер, во-первых, не огорожен, а по проезжей части переулка проносятся автомобили, что вызывает беспокойство родителей за своих детей. Во-вторых, любителям спорта этого района хотелось бы иметь тренажёры или турники поблизости, а их пока здесь нет. В-третьих, всем отдыхающим было бы просто приятно видеть архитектурные формы и современное освещение. Совместными усилиями местные жители хотят создать в городе ещё одну современную и комфортную зону отдыха.

Фото: Светлана Тарасова, Виктория Большакова