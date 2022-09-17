Макар Запорожский: «Благодаря фестивалю мне удалось посмотреть нашу страну»

Актер театра и кино Макар Запорожский отметил загадочную душу Благовещенска и прямолинейно ответил на все вопросы корреспондента.

— Начнем, разумеется, с вашей роли в спектакле.

— Спектакль «Пиковая дама». Я играю Германа. Он делает сложный выбор в своей жизни, который влечет за собой последствия.

— Характер этой роли вам близок?

— Нет, потому что персонаж довольно порывистый, также подверженный влиянию то ли собственных чувств, то ли предрассудков. Я же по жизни стараюсь максимально освобождаться от всяческого влияния.

— Сложно вживаться в такие роли? Вам наверняка приходится проживать жизнь чуждого себе персонажа, чтобы понять его.

— Сложно. Я действительно прожил, даже прожевал его, но не выплюнул. Но все-таки я еще не вжился. Может через 70 спектаклей получится, но в каком это режиме все будет, я не знаю.

— Что вы можете сказать о спектакле?

— Спектакль непростой. Многие вещи я бы сделал иначе. Но поскольку не меня наняли ставить его, то тут ничего не поделать. Все, что на моей территории, я стараюсь подмять.

— Вам уже доводилось приезжать на «Амурскую осень»?

— Да, я здесь уже раз пятый.

— Какая-то из них вам особенно запомнилась?

— Да, мне запомнилась та, где мы бригадой, три человека, ездили по районам. С утра садишься, шесть часов едешь по бездорожью, потом где-то что-то показываешь, потому затемно уезжаешь. А тебя не отпускают, все хотят накормить (улыбается). Это приключение.

— И вы возвращаетесь за этими приключениями?

— Знаете, я когда узнал, что планируется тур со спектаклем в Райчихинск, Тынду, Зею, понял, что никогда там не побываю скорее всего. Так что благодаря этому спектаклю, этому фестивалю мне удалось посмотреть нашу страну чудесную.

— Что новенького подготовили для театральной публики?

— Скоро выпущу Онегина. Дали мне Онегина сыграть. Не знаю, что это будет.

— Каково это, играть такую легендарную роль?

— Что значит «легендарную». Написали одно, поняли другое, прочли третье, поставили четвертое. Легендарный может быть спектакль, исполнение. А роль можно и бездарно сделать, и много было таких попыток. Немногие справляются. Мне кажется, что моя попытка будет наверняка бездарной.

— Почему вы так считаете?

— Потому что я адекватный человек и адекватно оцениваю свои силы.

— А мы так не считаем. Мы верим, что все будет прекрасно, и мы насладимся вашим творчеством еще не раз! Спасибо вам большое за прямолинейность и это интервью!