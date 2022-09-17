«Винтом пошла!»: «Мадемуазель Нитуш» покорила благовещенского зрителя

Фото: Наталья Поспелова

Искрометный юмор, величественные декорации, захватывающие авантюры и в прямом смысле сногсшибательная энергетика Марии Ароновой. Спектакль «Мадемуазель Нитуш» бурей прошелся по залу Общественно-культурного центра.

Государственный театр имени Евгения Вахтангова привез в Благовещенск лучшие постановки. Среди них – фантазия по мотивам оперетты французского композитора Флоримона Эрве «Мадемуазель Нитуш» в постановке Владимира Иванова.

Благовещенцы замерли в предвкушении спектакля за много минут до того, как открылся занавес, отметив у сцены музыкальные инструменты. Все представление пройдет в сопровождении бесподобного исполнения театрального оркестра и при живом участии его музыкантов.

И вот они усаживаются на свои места, дирижера зал встречает овациями.

Вверх взметнулся занавес, и невероятные декорации тут же погрузили зрителей в атмосферу французской провинции. История началась в монастырском пансионе небесных ласточек. Главный герой, живущий двойной жизнью учитель музыки и композитор Флоридор в исполнении Евгения Пилюгина, мечтает стать великим композитором, но не рискует раскрыть свое имя. Тем временем на подходе премьера маэстро, и герой рискует получить расчет за свою разгульную жизнь.

Фото: Наталья Поспелова

Его тайну узнает одна из девушек пансиона – Дениза де Флавиньи (Елизавета Палкина). Мечтающая о театре, она заучивает каждую нотку из «оперетки» своего учителя под названием «Мадемуазель Нитуш», фрагменты из которой актеры под залихватские ритмы оркестра исполняли в течение всего первого акта. Оба героя желают, чтобы произведение увидело свет.

Фото: Наталья Поспелова

Марию Аронову в образе госпожи начальницы пансионата зрители встретили бурей эмоций. Игра актрисы заставила всех затаить дыхание и не для того, чтобы прислушаться к ее словам, а чтобы набрать побольше сил для смеха – юмор персонажа в исполнении Народной артистки России был настолько пробивающим, что уже в первой сцене появления рассмешил зал до слез. А уж когда Мария Аронова дважды села на шпагат, – реакция зрителей была неописуемой.

Фото: Наталья Поспелова

Харизма Артура Иванова в роли брата начальницы по имени Альфред Шато-Жибюс сделала дуэт с Марией идеальным в юмористическом плане. Грим, голоса, острая сатира и непосредственность актеров сделали спектакль легким и увлекающим настолько, что зал попросту забыл о гаджетах. В таком круговороте событий людям было явно не до сторис.

Шарма постановке добавили фрагменты из современных песен, которые персонажи периодически пропевали, как бы невзначай, а также намечающаяся любовная линия между Денизой и лейтенантом Фернаном де Шамплатро в исполнении Дмитрия Соломыкина.

Фото: Наталья Поспелова

Антракт случился внезапно. Душа требовала срочного продолжения. И оно не заставило себя долго ждать.

Декорации сменились. Действие перенеслось в театр, где намечалась премьера «оперетки» Флоридора, которую он написал для своей любовницы Корин (Анна Дубовская), примы провинциальной сцены. Вальяжная манера исполнения вокальной партии подчеркивала образ героини и отдавала должное актрисе. Безудержные пляски кабаре, яркие краски и блеск, жизнь простого закулисья и интриги – кульминационный второй акт был заполнен эмоциями до краев. В нем произошло много событий: Корин отказалась выступать в роли «Мадемуазель Нитуш», премьера была под угрозой, Флоридора раскрыл полковник, обманутый своей любовницей, все той же Корин, роль в «оперетке» исполнила Дениза, а госпожа начальница пансионата «разбрасывала» по сцене мужской состав труппы, чем изрядно веселила зал, и негодовала по поводу благочестия всех вокруг, включая саму себя.

Фото: Наталья Поспелова

Актеры активно взаимодействовали со зрителями и даже оркестром. Происходящее было настолько гармоничным, что мысль об импровизации приходила в голову лишь тогда, когда участники спектакля сами заливались неподдельным смехом.

Интересный факт: «нитуш» с французского переводится как «недотрога» причем с оттенком лицемерия, а в вольном переводе, – «лисичка». Главную героиню, Денизу, Флоридор часто называл лисой Алисой, а на сцене она взяла себе псевдоним «Мадемуазель Лисичка».

Третий акт был посвящен романтической линии. Все персонажи нашли свое счастье в истинной любви или к человеку, или к деньгам и парижской сцене.

Фото: Наталья Поспелова

Благовещенцы были в восторге от спектакля настолько, что наградили актеров пятиминутным овациями стоя.

Фото: Наталья Поспелова

Зрители продолжали рукоплескать даже после того, как опустился занавес. На поклон артисты выходили дважды, принимая благодарность амурской публики.