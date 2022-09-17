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17сентября
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сегодня, 09:33 0

В амурской столице торжественно открыли обновленный стадион

Там прошел фестиваль школьного спорта

В амурской столице торжественно открыли обновленный стадион
Фото: администрация города Благовещенска

В Благовещенске на территории школы № 10 открыли новый стадион. По такому случаю здесь устроили фестиваль школьного спорта, сообщает мэрия.

Мэр Олег Имамеев поздравил педагогов, школьников и родителей с открытием новой спортивной площадки. Он отметил, что в Благовещенске это 14-ый школьный стадион, который при поддержке областного правительства и губернатора полностью преобразился за последние годы.

— Вы заслужили этот подарок своими спортивными победами и достижениями, своей целеустремленностью, успехами в учебе и командным духом, который отличает именно вашу школу, – отметил мэр.

Фото: администрация города Благовещенска

На территории школы № 10 обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, хоккея, зону воркаута, полосу препятствий, беговые дорожки и трибуны. Также предварительно оборудовали ливневую канализацию, благоустроили территорию, напоминает городская администрация.

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#городская власть #мэрия #спорт #школа

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