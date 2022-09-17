В амурской столице торжественно открыли обновленный стадион
Там прошел фестиваль школьного спорта
В Благовещенске на территории школы № 10 открыли новый стадион. По такому случаю здесь устроили фестиваль школьного спорта, сообщает мэрия.
Мэр Олег Имамеев поздравил педагогов, школьников и родителей с открытием новой спортивной площадки. Он отметил, что в Благовещенске это 14-ый школьный стадион, который при поддержке областного правительства и губернатора полностью преобразился за последние годы.
— Вы заслужили этот подарок своими спортивными победами и достижениями, своей целеустремленностью, успехами в учебе и командным духом, который отличает именно вашу школу, – отметил мэр.
Фото: администрация города Благовещенска
На территории школы № 10 обустроили футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, хоккея, зону воркаута, полосу препятствий, беговые дорожки и трибуны. Также предварительно оборудовали ливневую канализацию, благоустроили территорию, напоминает городская администрация.
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