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17сентября
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В Благовещенске впервые зарегистрировали новорождённого через интернет

Первооткрывателем нового сервиса Госуслуг стала семья Хлебосоловых

В Благовещенске впервые зарегистрировали новорождённого через интернет
Фото: телеграм-канал министерства цифрового развития и связи Амурской области

Впервые в Амурской области со дня старта сервиса «Рождение ребенка» в отделе ЗАГС по Благовещенску и Благовещенскому району состоялась электронная регистрация рождения.

В четверг, 15 сентября, Алёна и Иван Хлебосоловы зарегистрировали рождение дочери Евгении. Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова поздравила многодетную маму, вручив ей букет цветов, а для юной амурчанки – первый правоустанавливающий документ – свидетельство о рождении, памятный знак «Рождённому в Приамурье» и подарок, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.

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#интернет #технологии

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