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17сентября
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сегодня, 07:58 0

Обычная благовещенская читальня станет центром инноваций

Ремонт здания Центральной библиотеки города завершается

Обычная благовещенская читальня станет центром инноваций
Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

Ремонт здания Центральной библиотеки Благовещенска идёт полным ходом. На завершающем этапе находятся работы по ремонту крыльца, до конца недели будут выполнены работы по монтажу освещения и заливке пола на втором этаже здания. А первый этаж уже готов.

После завершения ремонтных работ в помещении на улице Красноармейской, 128 откроется модельная библиотека городских инноваций – современный социально-культурный центр информации и досуга, отвечающий потребностям читателей и предоставляющий возможности для воплощения их идей. Информационный кластер и кластер творческих инноваций, кластер социальных инноваций и нового краеведения, коворкинг и развивающая игровая зона – все возможности библиотеки можно будет испытать на себе. Зоны и кластеры обустроят, в том числе, в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».

Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» при участии бюджета Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Благовещенска

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#культура #образование

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