Обычная благовещенская читальня станет центром инноваций
Ремонт здания Центральной библиотеки города завершается
Ремонт здания Центральной библиотеки Благовещенска идёт полным ходом. На завершающем этапе находятся работы по ремонту крыльца, до конца недели будут выполнены работы по монтажу освещения и заливке пола на втором этаже здания. А первый этаж уже готов.
После завершения ремонтных работ в помещении на улице Красноармейской, 128 откроется модельная библиотека городских инноваций – современный социально-культурный центр информации и досуга, отвечающий потребностям читателей и предоставляющий возможности для воплощения их идей. Информационный кластер и кластер творческих инноваций, кластер социальных инноваций и нового краеведения, коворкинг и развивающая игровая зона – все возможности библиотеки можно будет испытать на себе. Зоны и кластеры обустроят, в том числе, в соответствии с требованиями программы «Доступная среда».
Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Культура» при участии бюджета Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации города.
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