Жители благовещенской трехэтажки недовольны свежим ремонтом

В редакцию Амур.инфо обратились жители дома № 135 на улице Калинина. Здание представляет историческую ценность, недавно здесь отремонтировали фасад. Но собственникам не понравилось.

— Трубы слива повесили с лицевой стороны дома. Вода стекает под ноги прохожим, – негодуют жители. – Кроме того, это создает «колхозный» вид. Это единственный из исторических домов, на котором так сделали.

Теперь благовещенцы ищут того, кто в ответе за подобное инженерное решение. Они хотят просить либо переноса недавно установленных сливных труб, либо демонтажа.

Как Амур.инфо писало ранее, в областном центре действительно активно ремонтируют фасады жилых домов с историей в рамках «Дизайн-кода». Согласно проекту Центра развития территорий, специалисты не только окрашивают потерявшие вид фасады зданий, но и проводят целый комплекс сопутствующих работ: устанавливают новые водостоки, корзины для кондиционеров, ремонтируют балконные ограждения.

При устройстве водоотвода на данном здании, как пояснили в мэрии Благовещенска, нельзя было сделать иначе. Вода стекает на тротуар, а с него – в ливневую канализацию. Так оформлено водоотведение сотен домов в областном центре.