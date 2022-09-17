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17сентября
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сегодня, 10:05 0

Жители благовещенской трехэтажки недовольны свежим ремонтом

На историческом здании освежили фасад

Жители благовещенской трехэтажки недовольны свежим ремонтом
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо обратились жители дома № 135 на улице Калинина. Здание представляет историческую ценность, недавно здесь отремонтировали фасад. Но собственникам не понравилось.

— Трубы слива повесили с лицевой стороны дома. Вода стекает под ноги прохожим, – негодуют жители. – Кроме того, это создает «колхозный» вид. Это единственный из исторических домов, на котором так сделали.

Теперь благовещенцы ищут того, кто в ответе за подобное инженерное решение. Они хотят просить либо переноса недавно установленных сливных труб, либо демонтажа.

Как Амур.инфо писало ранее, в областном центре действительно активно ремонтируют фасады жилых домов с историей в рамках «Дизайн-кода». Согласно проекту Центра развития территорий, специалисты не только окрашивают потерявшие вид фасады зданий, но и проводят целый комплекс сопутствующих работ: устанавливают новые водостоки, корзины для кондиционеров, ремонтируют балконные ограждения.

При устройстве водоотвода на данном здании, как пояснили в мэрии Благовещенска, нельзя было сделать иначе. Вода стекает на тротуар, а с него – в ливневую канализацию. Так оформлено водоотведение сотен домов в областном центре.

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#ЖКХ #лонгрид

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