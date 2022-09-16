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16сентября
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Руководитель турбазы из Благовещенска выслушал приговор за гибель девушки на тюбинге

Смертельную травму благовещенка получила зимой 2020 года

Руководитель турбазы из Благовещенска выслушал приговор за гибель девушки на тюбинге
Фото: pixabay.com

В Благовещенске вынесли приговор руководителю турбазы, где в ходе катания на тюбинге в декабре 2020 года молодая женщина получила тяжёлые травмы и впала в кому. Через полгода она скончалась в больнице.

В ходе расследования выяснилось, что получая в аренду спортивный инвентарь, женщина и её ребёнка не прошли инструктаж по технике безопасности, им не сообщили о том, что нельзя кататься вдвоём, а также пользоваться трассой, не подготовленной для тюбинга. Также предпринимателем не был выделен инструктор, не были установлены ограждения и предупреждающие знаки.

В результате женщина и её ребёнок начали спуск по трассе, не подготовленной для катания. Из-за наледи и неровностей тюбинг опрокинулся, женщина получила травмы головы и грудной клетки.

Подсудимый в судебном заседании вину не признал, от показаний отказался. Тем не менее, суд, исследовав доказательства, решил, что предприниматель виновен, и приговорил его к трём годам колонии общего режима. Кроме того, в производстве суда находится иск о возмещении материального и морального вреда, судебное заседание по которому будет назначено позднее, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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