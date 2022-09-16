Василий Орлов поручил обучать школьников разговорному китайскому языку

Сейчас на факультатив ходят 50 учеников. В школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.

— Уверен, старшеклассники заинтересуются возможностью изучить разговорный китайский язык. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам, – отметил Василий Орлов.