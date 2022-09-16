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16сентября
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сегодня, 17:42 0

Василий Орлов поручил обучать школьников разговорному китайскому языку

Факультатив уже ввели в двух школах

Василий Орлов поручил обучать школьников разговорному китайскому языку
Фото: правительство Амурской области

Первыми факультатив китайского языка в Благовещенске ввели школа № 22 и гимназия №25. В остальных школах Благовещенска его введут на следующей неделе. Учить разговорный китайский язык смогут ученики старших классов во внеурочное время и исключительно по собственному желанию, сообщает пресс-служба областного правительства.

Сейчас на факультатив ходят 50 учеников. В школах Благовещенска работают 11 учителей китайского языка. Там, где таких специалистов нет, будут привлекать студентов и преподавателей БГПУ, а также педагогов Амурского института развития образования.

— Уверен, старшеклассники заинтересуются возможностью изучить разговорный китайский язык. В перспективе мы сформируем смешанные группы из учеников 9-11 классов. В них будут заниматься более 400 ребят. Проект финансируется из областного бюджета. В 2022 году на его реализацию предусмотрено 1,3 миллиона рублей, в 2023 году планируем выделить 4,1 миллиона. Эти средства пойдут на закупку учебного материала и зарплаты педагогам, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #областная власть #образование #школа

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