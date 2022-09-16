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Благовещенцы могут избавиться от электронных сигарет, пластиковых карт и пакетов

Все это примут на двухчасовой экоакции по сбору вторсырья

Благовещенцы могут избавиться от электронных сигарет, пластиковых карт и пакетов
Фото: сообщество экоактивистов-волонтеров Амурской области

В субботу, 17 сентября, около ОКЦ с 11:00 до 13:00 состоится традиционная акция по раздельному сбору вторсырья, сообщает администрация города.

Горожане могут принести автопластик, блистеры, зубные щетки, батарейки, электронные сигареты, электротехнику, светодиодные лампы, пенопласт, пластиковые карты, алюминиевые, железные и стеклянные банки, колпачки от фломастеров, тюбики от зубной пасты и крема, пленку, пакеты, бахилы, язычки от растительного масла и другое вторсырье.

Кроме того, для музея от благовещенцев примут игрушки и детские книжки времён СССР. На благотворительность можно сдать обувь, одежду для всех возрастов, школьную форму, канцелярские принадлежности, посуду, постельное белье на ветошь, джинсы, лоскуты.

Сбор организуют орган общественной самодеятельности «Даль» и некоммерческая организация «Равноправие» в рамках проекта «Другая жизнь».

Записаться в волонтеры и узнать более подробную информацию об акции можно в телеграм-канале сообщества экоактивистов-волонтеров Амурской области.

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#городская власть #мэрия #экология

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