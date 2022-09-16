Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев продавал снимки тяжелобольной певицы

Фриске рассказал, что с Жанной постоянно была её мама, а в Нью-Йорке рядом с певицей была Оля Орлова. Именно Оля нашла врача, который был готов заняться лечением Жанны, а также помогла перевезти её в клинику в Лос-Анджелесе. По словам Владимира Борисовича, Шепелев был с больной артисткой «ровно три дня».

Отец певицы заявил, что Дмитрий постоянно унижал и оскорблял тяжелобольную звезду, хотя на людях демонстрировал обратное. Фриске уверен, что избранник дочери даже умудрялся зарабатывать на её болезни, за деньги «сливая» фото или информацию о нахождении Жанны представителям СМИ.

Владимир Борисович заявил, что имел доказательства этого и хотел написать на зятя заявление, однако в то время ему было не до этого. Отец Жанны привёл в пример несколько ситуаций, когда фото больной артистки появлялось в интернете. По его словам, именно Шепелев сообщал журналистам, где появится певица.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с опухолью мозга. Певице было 40 лет.