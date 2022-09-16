Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:11 0

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев продавал снимки тяжелобольной певицы

Владимир Борисович рассказал, что Шепелев грубо относился к Жанне во время болезни

Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев продавал снимки тяжелобольной певицы
Фото: news.myseldon.com

70-летний отец Жанны Фриске дал откровенное интервью Алёне Жигаловой. Он рассказал, что Дмитрий Шепелев не помогал певице во время её лечения за границей и относился к ней грубо. Владимир Борисович не скрывает своей неприязни к гражданскому мужу дочери, сообщает «Вокруг ТВ».

Фриске рассказал, что с Жанной постоянно была её мама, а в Нью-Йорке рядом с певицей была Оля Орлова. Именно Оля нашла врача, который был готов заняться лечением Жанны, а также помогла перевезти её в клинику в Лос-Анджелесе. По словам Владимира Борисовича, Шепелев был с больной артисткой «ровно три дня».

Отец певицы заявил, что Дмитрий постоянно унижал и оскорблял тяжелобольную звезду, хотя на людях демонстрировал обратное. Фриске уверен, что избранник дочери даже умудрялся зарабатывать на её болезни, за деньги «сливая» фото или информацию о нахождении Жанны представителям СМИ.

Владимир Борисович заявил, что имел доказательства этого и хотел написать на зятя заявление, однако в то время ему было не до этого. Отец Жанны привёл в пример несколько ситуаций, когда фото больной артистки появлялось в интернете. По его словам, именно Шепелев сообщал журналистам, где появится певица.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с опухолью мозга. Певице было 40 лет.

Просмотров всего: 172

#СМИ #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Комик Иван Абрамов рассказал о тяжёлых родах жены

В России и мире

Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие
В России и мире

Катя Конасова обвинила Ксению Бородину в лицемерии из-за авторского курса
Видео

«О, это же Кисляк!»: Влад Канопка вышел в прямой эфир Амур.инфо