Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев продавал снимки тяжелобольной певицы
Владимир Борисович рассказал, что Шепелев грубо относился к Жанне во время болезни
70-летний отец Жанны Фриске дал откровенное интервью Алёне Жигаловой. Он рассказал, что Дмитрий Шепелев не помогал певице во время её лечения за границей и относился к ней грубо. Владимир Борисович не скрывает своей неприязни к гражданскому мужу дочери, сообщает «Вокруг ТВ».
Фриске рассказал, что с Жанной постоянно была её мама, а в Нью-Йорке рядом с певицей была Оля Орлова. Именно Оля нашла врача, который был готов заняться лечением Жанны, а также помогла перевезти её в клинику в Лос-Анджелесе. По словам Владимира Борисовича, Шепелев был с больной артисткой «ровно три дня».
Отец певицы заявил, что Дмитрий постоянно унижал и оскорблял тяжелобольную звезду, хотя на людях демонстрировал обратное. Фриске уверен, что избранник дочери даже умудрялся зарабатывать на её болезни, за деньги «сливая» фото или информацию о нахождении Жанны представителям СМИ.
Владимир Борисович заявил, что имел доказательства этого и хотел написать на зятя заявление, однако в то время ему было не до этого. Отец Жанны привёл в пример несколько ситуаций, когда фото больной артистки появлялось в интернете. По его словам, именно Шепелев сообщал журналистам, где появится певица.
Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года после двух лет борьбы с опухолью мозга. Певице было 40 лет.
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