На Амурскую область обрушится холодный и снежный циклон

Амурский гидрометцентр сообщает, что с 17 по 20 сентября на территории региона ожидаются резкие изменения погодных условий. В худшую сторону. 17 сентября в Тынде и Сковородинском районе ожидаются сильные дожди, местами с мокрым снегом.

Перемещения атмосферных масс воздуха будут провоцировать сильный ветер в порывах от 16 до 21 метра в секунду. 18 сентября существенные осадки выпадут на территории Зейского, центральных и южных районов области.

К 20 сентября на всей территории области ожидается понижение температуры на 3-6 градусов.

Руководители муниципалитетов и предприятий уже проинформированы о погодных условиях, ситуацию рекомендовано держать на контроле.

При сильном ветре и дожде со снегом возможны аварии на объектах топливного комплекса и энергоснабжения: нависания, перехлёсты или обрывы проводов. Изменения температуры также отразятся на состоянии дорожного полотна, на дорогах вероятен гололёд. Водителям рекомендуется усилить меры безопасности, в самых сложных условиях лучше воздержаться от поездок, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.