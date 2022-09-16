Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:27 0

Комик Иван Абрамов рассказал о тяжёлых родах жены

Абрамов и его супруга Эльвира воспитывают двух дочерей

Комик Иван Абрамов рассказал о тяжёлых родах жены
Фото: thevoicemag.ru

Стендап-комик Иван Абрамов ранее переживал, что не сможет стать отцом из-за проблем со здоровьем. Артисту и его супруге Эльвире помогло обращение к специалистам и своевременное лечение. После этого жена юмориста сообщила о долгожданной беременности, пишет «СтарХит».

В своём подкасте на YouTube Абрамов вспомнил о тяжёлых родах жены. По его словам, Эльвира до последнего считала, что сможет родить сама, однако ей пришлось делать кесарево сечение. При этом обезболивающее сработало, когда роды уже закончились.

36-летний юморист не скрывает восхищения супругой и считает её героиней после всего пережитого. Иван признался, что после рождения ребёнка поблагодарил жену за исполнение его мечты.

Сегодня Абрамовы воспитывают двоих дочерей. Юморист отмечает, что даже представить себя не может холостым. По его словам, у него есть работа и аудитория, но без семьи и детей он чувствовал бы себя неполноценным членом общества. Иван признаётся, что разучился быть один.

Просмотров всего: 206

#дети #интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие
В России и мире

Катя Конасова обвинила Ксению Бородину в лицемерии из-за авторского курса
Видео

«О, это же Кисляк!»: Влад Канопка вышел в прямой эфир Амур.инфо
Общество

В благовещенских школах начали массово преподавать китайский