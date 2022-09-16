Комик Иван Абрамов рассказал о тяжёлых родах жены

В своём подкасте на YouTube Абрамов вспомнил о тяжёлых родах жены. По его словам, Эльвира до последнего считала, что сможет родить сама, однако ей пришлось делать кесарево сечение. При этом обезболивающее сработало, когда роды уже закончились.

36-летний юморист не скрывает восхищения супругой и считает её героиней после всего пережитого. Иван признался, что после рождения ребёнка поблагодарил жену за исполнение его мечты.

Сегодня Абрамовы воспитывают двоих дочерей. Юморист отмечает, что даже представить себя не может холостым. По его словам, у него есть работа и аудитория, но без семьи и детей он чувствовал бы себя неполноценным членом общества. Иван признаётся, что разучился быть один.