Благовещенец убил знакомого из-за нечестной игры в карты

48-летнего жителя Благовещенска признали виновным в умышленном убийстве. Мужчина сознался в преступлении, сообщает прокуратура Амурской области.

В марте этого года двое приятелей играли в карты дома у одного из них. Хозяин квартиры сделал замечание знакомому из-за нарушений правил игры, после чего они начали ругаться. Гость начал оскорблять мужчину и ударил его рукой по лицу и в плечо.

Хозяин квартиры разозлился и ударил оппонента два раза рукой по голове и один раз ножом в грудь. Гость упал на пол и пополз к выходу из квартиры, но получил ещё два удара ножом в спину и руку. Мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил иски потерпевших и взыскал с осужденного моральный вред в размере 2,8 миллиона рублей и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.