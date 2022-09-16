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16сентября
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Благовещенец убил знакомого из-за нечестной игры в карты

Мужчина проведёт в колонии десять лет

Благовещенец убил знакомого из-за нечестной игры в карты
Фото: Амур.инфо

48-летнего жителя Благовещенска признали виновным в умышленном убийстве. Мужчина сознался в преступлении, сообщает прокуратура Амурской области.

В марте этого года двое приятелей играли в карты дома у одного из них. Хозяин квартиры сделал замечание знакомому из-за нарушений правил игры, после чего они начали ругаться. Гость начал оскорблять мужчину и ударил его рукой по лицу и в плечо.

Хозяин квартиры разозлился и ударил оппонента два раза рукой по голове и один раз ножом в грудь. Гость упал на пол и пополз к выходу из квартиры, но получил ещё два удара ножом в спину и руку. Мужчина скончался на месте.

Суд назначил виновному десять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также удовлетворил иски потерпевших и взыскал с осужденного моральный вред в размере 2,8 миллиона рублей и материальный ущерб. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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