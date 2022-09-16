Осуждённый за смертельное ДТП Михаил Ефремов снял в колонии два фильма

В документальном фильме «Жизнь после тюрьмы» Михаил Ефремов признался, что только сейчас начал привыкать к жизни в колонии. Актёр рассказал, что работает на швейном производстве, а также посещает библиотеку и много читает. По словам артиста, он наконец прочёл книги, до которых ранее не доходили руки, в том числе Ветхий Завет.

Как пишет «Московский комсомолец», Ефремов также отметил, что «за решёткой в людях просыпается больше хорошего, чем плохого». По его словам, он не встречал в тюрьме совсем плохих людей.

Также в колонии Ефремов попробовал свои силы как режиссёр. Его фильм «Переоценка ценностей» представляет собой исповедь нескольких осуждённых. В картине они рассказывают о том, как попали за решётку, как изменилось их представление о жизни, а также делятся мечтами о жизни на свободе. Сам актёр в картине не появляется, его голос звучит за кадром.

На кинофестивале «Надежда» было представлено более 100 работ из разных регионов страны. Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко рассказала, что это очень разные фильмы – от комиксов до драм.

Фильм Ефремова не занял призового места, но получил специальный приз за лучшую режиссуру от «Московского комсомольца». В прошлом году фильм артиста «Евангелие от Фёдора» получил приз за лучший монтаж.

После смертельной аварии, произошедшей в июне 2020 года, Михаил Ефремов был приговорён к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас актёр отбывает наказание в колонии в Белгородской области.