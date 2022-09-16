Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:26 0

В части Благовещенска пропал свет

Причины отключения выясняются

В части Благовещенска пропал свет
Фото: Амур.инфо

Свет исчез в нескольких кварталах Благовещенска. Выключились два фидера подстанции «Западной».

— Временно без электроснабжения остаются жилые дома в районе, ограниченном улицами Больничная – Горького – Калинина – Краснофлотская и Красноармейская – Больничная – Забурхановская – Калинина. Специалисты дирекции по электроснабжению выехали на место для выяснения причин отключения. Потребителей планируем подключить к ресурсу в течение двух часов, – сообщает пресс-служба АКС.

Просмотров всего: 1070

#ЖКХ #МэрияБелогорска #происшествия

распечатать


В России и мире

Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие
Происшествия

Филиал вуза в Благовещенске не заплатил за продукты для учащихся
Происшествия

Амурчане похитили золота на миллион
Происшествия

Амурский наркополицейский решил заняться «бизнесом»