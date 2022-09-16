В части Благовещенска пропал свет

Свет исчез в нескольких кварталах Благовещенска. Выключились два фидера подстанции «Западной».

— Временно без электроснабжения остаются жилые дома в районе, ограниченном улицами Больничная – Горького – Калинина – Краснофлотская и Красноармейская – Больничная – Забурхановская – Калинина. Специалисты дирекции по электроснабжению выехали на место для выяснения причин отключения. Потребителей планируем подключить к ресурсу в течение двух часов, – сообщает пресс-служба АКС.