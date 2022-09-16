Российские спортсмены могут вернуться на международные соревнования

По словам Лайонс, отдельные спортсмены не должны быть жертвой в сложившейся ситуации.

— Мне кажется, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить, – заявила она.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс уточнил, что пока все принятые ранее запреты продолжают работать.