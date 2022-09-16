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16сентября
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сегодня, 17:23 0

Российские спортсмены могут вернуться на международные соревнования

МОК пока раздумывает об этом

Российские спортсмены могут вернуться на международные соревнования
Фото: «Спорт день за днем»

О возможном возвращении российских спортсменов на соревнования международного уровня вдруг заявила глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс, пишет РИА «ФАН». Она утверждает, что МОК уже начал поиск оптимального решения по снятию запретов на участие спортсменов из РФ.

По словам Лайонс, отдельные спортсмены не должны быть жертвой в сложившейся ситуации.

— Мне кажется, неизбежно возникнет желание, чтобы живущие в России спортсмены вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить, – заявила она.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс уточнил, что пока все принятые ранее запреты продолжают работать.

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#спорт

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