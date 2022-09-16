Амурчанин украл барсетку, оставленную в магазине

В Благовещенске задержали 27-летнего мужчину по подозрению в краже. Молодой человек признался в содеянном, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратился благовещенец 1968 года рождения. Он рассказал, что в одном из продуктовых магазинов города на прилавке оставил свою барсетку с документами и деньгами. Когда вернулся, сумки уже не было на месте. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские выяснили, что вещь присвоил один из покупателей. Ориентировку на подозреваемого направили всем подразделениям полиции.

Сотрудник патрульно-постовой службы во время патрулирования увидел предполагаемого вора. Оказалось, что он работает на одной из автомоек. Молодого человека задержали.

Задержанный рассказал, что 18 тысяч рублей, принадлежавших потерпевшему, он потратил, а барсетку с документами выбросил. Возбуждено уголовное дело, амурчанин находится под подпиской о невыезде.