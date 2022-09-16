Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие

Мелани рассказала, что инцидент произошёл в отеле Стамбула перед первым большим концертом Spice Girls. Певица не стала делиться подробностями произошедшего, лишь отметила, что подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста. Она призналась, что в тот момент почувствовала себя «уязвимой» и испытала стыд.

По словам Мелани, она постаралась побыстрей забыть обо всём и не стала поднимать шумиху, потому что ей нужно было сосредоточиться на выступлении. Только позднее артистка полностью осознала, что с ней случилось.

Как пишет Ok-magazine.ru, в своём интервью Мел Си также рассказала о конфликтах в группе. Певица призналась, что часто ссорилась с другой участницей группы, Мел Би. При этом дело даже доходило до драк. Однажды девушек попыталась разнять Джинджер Спайс, но в результате сама получила удар по лицу. По словам Мелани, перед этим они все вместе выпили очень много алкогольных напитков.

Несмотря на разногласия в группе, участницы коллектива продолжают ценить и любить друг друга. Мелани отмечает, что даже сейчас они могут вспыхнуть, но это быстро проходит.