Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие
Мелани Джейн Чисхолм рассказала, что инцидент произошёл перед первым большим концертом группы
Бывшая участница группы Spice Girls Мелани Джейн Чисхолм, выступавшая под именем Мел Си, рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию. Об этом певица сообщила в рамках продвижения своих мемуаров, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Guardian.
Мелани рассказала, что инцидент произошёл в отеле Стамбула перед первым большим концертом Spice Girls. Певица не стала делиться подробностями произошедшего, лишь отметила, что подверглась сексуальному насилию со стороны массажиста. Она призналась, что в тот момент почувствовала себя «уязвимой» и испытала стыд.
По словам Мелани, она постаралась побыстрей забыть обо всём и не стала поднимать шумиху, потому что ей нужно было сосредоточиться на выступлении. Только позднее артистка полностью осознала, что с ней случилось.
Как пишет Ok-magazine.ru, в своём интервью Мел Си также рассказала о конфликтах в группе. Певица призналась, что часто ссорилась с другой участницей группы, Мел Би. При этом дело даже доходило до драк. Однажды девушек попыталась разнять Джинджер Спайс, но в результате сама получила удар по лицу. По словам Мелани, перед этим они все вместе выпили очень много алкогольных напитков.
Несмотря на разногласия в группе, участницы коллектива продолжают ценить и любить друг друга. Мелани отмечает, что даже сейчас они могут вспыхнуть, но это быстро проходит.
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