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16сентября
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сегодня, 16:40 0

Благовещенец обокрал квартиру матери

Суд вынес ему приговор

Благовещенец обокрал квартиру матери
Фото: Амур.инфо

Суд рассмотрел материалы уголовного дела местного жителя, который совершил кражу с незаконным проникновением в жилище, сообщается в телеграм-канале городского суда города Благовещенска.

Суд установил, что в сентябре 2021 года мужчина испытывал материальные трудности, поэтому решил проникнуть в квартиру своей матери, которая уехала в отпуск, и похитить ценное имущество с целью его продажи.

Он раскрутил болты на корпусе замка входной двери с помощью отвёртки и плоскогубцев, отодвинул ригель и проник в квартиру, откуда похитил мобильный телефон, ювелирные изделия и духи. Общая сумма ущерба составила 23 тысячи рублей.

За краденное амурчанин выручил у незнакомого мужчины на рынке десять тысяч рублей. Деньги он потратил на продукты и алкоголь.

Вину мужчина признал. Смягчающими обстоятельствами суд посчитал раскаяние, активное сотрудничество со следствием и наличие на иждивении малолетнего ребёнка.

Суд признал благовещенца виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, мужчина должен возместить сумму ущерба.

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#криминал #происшествия #суды

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