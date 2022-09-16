В Амурской области открылся первый центр медиации

В четверг, 15 сентября, состоялась презентация первого в Амурской области центра медиации для предпринимателей. Он открылся по инициативе региональной торгово-промышленной палаты при поддержке амурского центра «Мой бизнес». Торжественную церемонию провели в пространстве «Точка кипения – Благовещенск». Её участниками стали представители правительства региона, судебных и нотариальных органов, деловых объединений и предпринимательского сообщества.

Амурский Центр медиации стал 61-м по счету в системе коллегии посредников по проведению примирительных процедур при Торгово-промышленной палате РФ.

— Медиация – это в первую очередь не про примирение, а про урегулирование споров, когда ни одна из сторон не остается ущемленной в своих правах. Конфликтные ситуации порой длятся на протяжении нескольких лет, а решить их при содействии профессиональных медиаторов можно за считанные недели. Несмотря на то, что амурский Центр действует совсем непродолжительное время, примеры таких успешных решений конфликтов у нас уже есть. На бесплатной основе специалисты Центра готовы проконсультировать и определить, подходит ли медиация для выхода из спорных ситуаций в каждом индивидуальном случае, – сказала руководитель центра медиации в Благовещенске, кандидат юридических наук, тренер медиаторов Арпеник Галоян.

А министр соцзащиты населения области Наталья Киселёва напомнила о том, что процедура медиации начиналась с семейных отношений, с урегулирования конфликта среди несовершеннолетних. И может помочь в детско-родительских конфликтах, между супругами, спорах, возникающих в ходе образовательного процесса, конфликтах в сфере предпринимательства.

Справка АИ

Медиация – это альтернативный, внесудебный способ урегулирования спора при помощи беспристрастной, нейтральной стороны – медиатора. Такой человек поможет решить гражданский, трудовой или семейный конфликт и найти решение, которое устроит обе стороны.

Фото: минэкономразвития и внешних связей Амурской области