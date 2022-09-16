В Благовещенске мужчина осуждён сразу по двум статьям

В Благовещенске 35-летний местный житель осуждён по статьям за грабёж с применением насилия и кражу с причинением значительного ущерба.

В мае 2022 года осуждённый, находясь в квартире местного жителя, попросил у него сотовый телефон. Схватив средство связи, он выбежал из помещения, пытаясь скрыться. После того, как потерпевший догнал его и выхватил телефон, похититель ударил его в лицо кулаком, забрал гаджет и сбежал. Обнаружив на похищенном мобильнике приложение по управлению средствами на банковской карте, он перечислил на свой счёт все доступные средства.

С учётом всех обстоятельств судом было назначено наказание в виде лишения свободы на три года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Амурской области.