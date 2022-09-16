В одном из амурских районов закроют очередь на жилье

Строящийся в Новобурейском дом позволит обеспечить жильём более 70 жителей области из категорий детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, сообщает пресс-служба областного правительства.

Общая площадь пятиэтажки – 3192,2 квадратных метра. Строители уже возвели последний этаж. Сейчас там штукатурят стены 1-3 этажей, делают стяжку пола и ведут электричество. В ближайшее время подрядчик начнет укладывать кровлю.

В регионе для переселения людей из аварийного жилья ведется строительство десяти многоквартирных домов. В восьми муниципальных образованиях. По одному дому строится в Благовещенске, Новобурейском, Талдане Сковородинского района и на станции Арга Серышевского района. В Свободном, Сковородине, Чигирях и Волково строят по два дома.

В Сковородине оба дома сдадут до конца текущего года. В первом будет 33 квартиры, 17 из которых для переселенцев, во втором – 44 квартиры, 37 из которых приобретут по программе переселения из аварийного жилья.

Также сейчас оформляется разрешительная документация на строительство еще двух домов в Свободном и Талдане.

Кроме того, до конца 2022 года планируют начать строительство еще 18 многоквартирных домов. По одному дому в Благовещенске и Сковородине, два в поселке городского типа Ерофей Павлович, два в Екатеринославке, пять домов в поселке Мухинский Октябрьского района и семь домов в селе Соловьевск Тындинского муниципального округа.

В региональную программу переселения из аварийного жилья в 2019-2025 годах включены 916 многоквартирных домов, где проживали 6,72 тысячи человек.

На сегодняшний день реализация программы полностью завершена на территории десяти муниципальных образований области. До конца года ее планируют выполнить в полном объеме в Белогорске.

— Пятиэтажный дом рассчитан на 74 квартиры, из них 15 предназначены для детей-сирот. Остальные получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья, что позволит полностью закрыть очередь на расселение по данной программе в Бурейском округе. Дом будет сдан в следующем году. На его строительство выделено 200,5 миллиона рублей, – сказал губернатор Василий Орлов.