Катя Конасова обвинила Ксению Бородину в лицемерии из-за авторского курса

Катя Конасова известна своим разоблачением звёзд. Блогер решила ознакомиться с онлайн-продуктом Бородиной, после чего раскритиковала телеведущую в своём шоу и обвинила её в лицемерии.

Конасова отметила, что сейчас Ксения тепло отзывается о потенциальных клиентках, хотя ранее презрительно называла своих подписчиц «борщёвками», считая, что они целыми днями сплетничают и варят борщи. По словам Кати, теперь вместо привычных наездов на свою аудиторию Бородина чуть ли не признаётся им в любви, чтобы продать курс.

Также Конасова указала на противоречия в словах 39-летней телеведущей. Ксения подчеркивала, что не занимается прогревом аудитории, но в то же время обещает поклонникам поделиться тайнами из личной жизни. В последнее время Бородина действительно становится всё более откровенной с подписчиками.

Конасова призывает скептически относиться к онлайн-экспертам. Она считает, что при проблемах в отношениях нет универсальной таблетки. По мнению Кати, курсы, которые построены на личном опыте блогера, на самом деле не помощь, а лишь «способ срубить денег на проблемах других».

Стоимость курса Бородиной начинается от шести тысяч рублей. Эксперты предполагают, что на проекте телеведущая заработает 60 миллионов.