Студенты амурского колледжа ходят на занятия голодными

В редакцию Амур.инфо обратились родители студентов, обучающихся в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Они пожаловались на то, что в учебных корпусах отсутствует столовая или буфет, да и вообще нет места, где можно принимать пищу, принесённую с собой.

«Как негодуют студенты колледжа строительства и ЖКХ, вы бы знали. У них столовой нет. Нет даже места для принятия пищи, принесённой с собой», – написала мать одного из студентов.

— Других претензий к колледжу у меня нет. Мне просто очень не нравится, что мой ребёнок, который имеет заболевание ЖКТ, не имеет возможности поесть нормально и вынужден питаться полдня как попало или никак. И мой ребёнок не один такой. А многие учатся платно, и отсутствие столовой ещё обиднее, так как вроде элементарный комфорт тоже можно было бы обеспечить, хоть за деньги... Да пусть бы просто помещение для приема пищи выделили. Если разобраться, студенту и преподавателю даже бутерброд, принесённый из дома, съесть негде, – пояснила женщина в телефонном разговоре.

Корреспонденты Амур.инфо обратились к руководству колледжа за разъяснением причин сложившейся ситуации, а также путей её решения.

— У нас была столовая в одном отделении, а буфет – в другом отделении. Но когда начались проблемы с коронавирусом, и студенты стали уходить на дистанционное обучение, у буфета и столовой стало меньше выручки. Поэтому они отказались продолжать с нами работу. Но проблема решается. В данный момент у нас уже объявлен конкурс, работа идёт, заявки поступают. Так что теперь это только вопрос времени, – рассказала исполняющая обязанности директора колледжа Оксана Тищенко.