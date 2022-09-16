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16сентября
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сегодня, 14:22 0

Филиал вуза в Благовещенске не заплатил за продукты для учащихся

Дело пришлось решать через прокуратуру

Филиал вуза в Благовещенске не заплатил за продукты для учащихся
Фото: Амур.инфо

Сотрудники благовещенской транспортной прокуратуры выяснили, что в Амурском филиале Морского университета имени адмирала Г.И. Невельского было допущено нарушение закона. Продукты питания вузу поставили, а заплатить за них руководство учреждения забыло.

По контракту в вуз привезли продукты питания на 345 тысяч рублей. Но предприниматели денег за них так и не дождались. Лишь после внесённого прокуратурой представления вуз расплатился по счетам, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#закон #происшествия #транспорт #экономика

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