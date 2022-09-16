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16сентября
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сегодня, 13:42 0

На улице Горького в Благовещенске продолжается ремонт

Олег Имамеев проверил ход работ

На улице Горького в Благовещенске продолжается ремонт
Фото: администрация города Благовещенска

Одновременно на улице Горького сейчас работают шесть подрядчиков. Там ремонтируют инженерные сети, ливневку, укладывают кабельную канализацию, меняют опоры, ремонтируют проезжую часть и тротуары, устанавливают остановочные павильоны, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке между Пушкина и Лазо завершили ремонт водопровода, осталось сделать канализацию. Работы планируют закончить к концу текущей недели. После ремонта инженерных сетей на данном участке приступят к ремонту ливневой канализации.

Фото: администрация города Благовещенска

Полностью завершить работы по обновлению ливневого коллектора на участке подрядчик планирует в первой декаде октября.

Но на этом ремонт Горького не закончится. Замена сетей будет продолжена от Лазо в сторону Первомайской, сообщают в мэрии.

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#городская власть #дороги #мэрия #строительство

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