На улице Горького в Благовещенске продолжается ремонт
Олег Имамеев проверил ход работ
Одновременно на улице Горького сейчас работают шесть подрядчиков. Там ремонтируют инженерные сети, ливневку, укладывают кабельную канализацию, меняют опоры, ремонтируют проезжую часть и тротуары, устанавливают остановочные павильоны, сообщает пресс-служба мэрии.
На участке между Пушкина и Лазо завершили ремонт водопровода, осталось сделать канализацию. Работы планируют закончить к концу текущей недели. После ремонта инженерных сетей на данном участке приступят к ремонту ливневой канализации.
Фото: администрация города Благовещенска
Полностью завершить работы по обновлению ливневого коллектора на участке подрядчик планирует в первой декаде октября.
Но на этом ремонт Горького не закончится. Замена сетей будет продолжена от Лазо в сторону Первомайской, сообщают в мэрии.
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