На улице Горького в Благовещенске продолжается ремонт

Одновременно на улице Горького сейчас работают шесть подрядчиков. Там ремонтируют инженерные сети, ливневку, укладывают кабельную канализацию, меняют опоры, ремонтируют проезжую часть и тротуары, устанавливают остановочные павильоны, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке между Пушкина и Лазо завершили ремонт водопровода, осталось сделать канализацию. Работы планируют закончить к концу текущей недели. После ремонта инженерных сетей на данном участке приступят к ремонту ливневой канализации.

Фото: администрация города Благовещенска

Полностью завершить работы по обновлению ливневого коллектора на участке подрядчик планирует в первой декаде октября.

Но на этом ремонт Горького не закончится. Замена сетей будет продолжена от Лазо в сторону Первомайской, сообщают в мэрии.