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16сентября
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Олег Скрипка заявил, что концерты украинцев в Европе отменяют из-за обвинений в фашизме

Лидер группы «Вопли Видоплясова» сообщил об отмене концерта в Гамбурге

Олег Скрипка заявил, что концерты украинцев в Европе отменяют из-за обвинений в фашизме
Фото: womanel.com

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка пожаловался, что в Европе отменяют концерты его соотечественников, считая их фашистами. Музыкант также сообщил об отмене выступления коллектива в Гамбурге, пишет Lenta.ru со ссылкой на Телеграм-канал «Страна».

Скрипка опубликовал в своём блоге видео, в котором заявил, что в Европе отменяют концерты украинцев из-за обвинений их в фашизме. Музыкант возмущён, что украинским артистам не дают петь на родном языке. По его словам, «украинская музыка стала встречать сопротивление каких-то тайных сил». В происходящем лидер группы «Вопли Видоплясова» винит «длинные руки Кремля».

Ранее Скрипка сообщил об отмене концерта группы в Гамбурге. Как пишет Informing, владелец клуба Indra расторг соглашение с коллективом. Попытка перенести выступление в другое место также не увенчалась успехом.

Музыкант отмечает, что на словах немцы поддерживают украинцев, а на деле разрывают контракты с исполнителями и не дают им выступать в Европе. Однако фронтмен коллектива заверил, что выступление обязательно состоится на другой площадке.

Это уже не первый случай срыва концертов украинских артистов в Европе. Ранее поэт Сергей Жадан рассказал, что ему запретили собирать деньги для украинской армии в Италии, а также отменили его концерт в Милане.

Олег Скрипка ранее неоднократно высказывал русофобские взгляды. В 2021 году он назвал русскоязычное население Украины «резидентами без права голоса».

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#Украина #концерты #культура #соцсети

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