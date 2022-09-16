В благовещенских школах начали массово преподавать китайский

Фото: скриншот видеосюжета Амур.инфо

Добрые соседи должны понимать друг друга, считают региональные власти. Учащиеся школы № 22 четвертый год изучают китайский язык, и он пользуется большой популярностью.

С 1 сентября язык Поднебесной в Амурской области начали преподавать в 20 школах. Активнее всего в Благовещенске. Так, в школе № 22 китайский изучают около пятисот ребят. Все они выбрали предмет добровольно, в рамках программы, как второй иностранный язык. По итогам обучения они сдадут экзамен и получат соответствующую оценку в аттестат. В этом году набор провели среди пятиклашек – 45 человек сформировали в три группы.

— Пока у нас преподает предмет только один педагог. Нагрузка колоссальная, но мы справляемся, – рассказывает директор школы Людмила Голошумова, – я думаю, родители со временем поймут, насколько важно дать детям возможность изучать язык соседей.