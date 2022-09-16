Амурчанин мог улететь в космос без ракеты

Сотрудники отдела полиции по ЗАТО Циолковский изъяли у 45-летнего жителя Тынды около 19 килограммов растительного наркосодержащего сырья. Он заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное потребление, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Автомобиль с двумя гражданами был остановлен 27 августа в районе 1 346 километра трассы Чита-Хабаровск. В ходе проверки салона Toyota Platz сотрудники полиции обнаружили восемь полиэтиленовых пакетов, наполненных растительным наркотическим сырьём. Масса изъятого в высушенном состоянии составила 18 790 граммов.

Пассажир авто признался, что марихуана принадлежит ему, по его словам, он собрал 19 килограммов наркотравы исключительно для личного употребления. В связи с перевозкой наркотиков в отношении водителя также возбуждено уголовное дело. В обоих случаях гражданам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает управление МВД по Амурской области.