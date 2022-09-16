Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:20 0

Амурчанин мог улететь в космос без ракеты

Полицейские из Циолковского изъяли у гражданина 19 килограммов конопли

Амурчанин мог улететь в космос без ракеты
Фото: пресс-служба Управления МВД по Амурской области

Сотрудники отдела полиции по ЗАТО Циолковский изъяли у 45-летнего жителя Тынды около 19 килограммов растительного наркосодержащего сырья. Он заключён под стражу, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное потребление, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Автомобиль с двумя гражданами был остановлен 27 августа в районе 1 346 километра трассы Чита-Хабаровск. В ходе проверки салона Toyota Platz сотрудники полиции обнаружили восемь полиэтиленовых пакетов, наполненных растительным наркотическим сырьём. Масса изъятого в высушенном состоянии составила 18 790 граммов.

Пассажир авто признался, что марихуана принадлежит ему, по его словам, он собрал 19 килограммов наркотравы исключительно для личного употребления. В связи с перевозкой наркотиков в отношении водителя также возбуждено уголовное дело. В обоих случаях гражданам грозит до десяти лет лишения свободы, сообщает управление МВД по Амурской области.

Просмотров всего: 268

#закон #криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В части Благовещенска пропал свет
В России и мире

Бывшая участница Spice Girls призналась, что пережила сексуальное насилие
Происшествия

Филиал вуза в Благовещенске не заплатил за продукты для учащихся
Происшествия

Амурчане похитили золота на миллион