«Детство на Амуре» будет оценивать звёздное жюри

В состав звёздного жюри фестиваля «Детство на Амуре» вошли известные деятели культуры и искусства, сообщает управление культуры администрации города Благовещенска.

Возглавит команду жюри известный российский композитор, заслуженный деятель искусств России, автор большого количества песен для детей Григорий Гладков.

Председателем жюри вокального конкурса станет российская певица, заслуженная артистка Республики Дагестан и Республики Хакасия, солистка Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Наталья Манулик. ⠀

Работы юных художников в конкурсе «Коробка с карандашами» будут оценивать во главе с советским и российским художником-живописцем, членом международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Константином Мирошником.

Руководитель международного сайта «Страна мастеров», методист издательского отдела московского Центра педагогического мастерства, автор учебников и книг по художественному труду для начальной школы Татьяна Проснякова избрана председателем жюри конкурса декоративно-прикладного искусства «Пластилиновая ворона».

Тамара Михеева – автор книг для детей и подростков, лауреат национальной премии «Заветная мечта» и конкурса художественных произведений для подростков имени С. Михалкова возглавит команду жюри конкурса литературного творчества.

Оценивать начинающих аниматоров и режиссеров приглашена Татьяна Ильина – профессор ВГИК, советский и российский режиссер-мультипликатор, сценарист и художник-постановщик, член Союза кинематографистов России. Лауреат государственной премии РФ в области культуры и единственный в стране обладатель «Азиатского Оскара» в области анимации.

Вместе с ней будет работать Сергей Тютин – выпускник Высшего театрального училища имени Щукина, сценарист, продюсер и режиссёр более 50 фильмов, основатель киношколы «Артерия кино». ⠀

А председателем жюри нового направления фестиваля – конкурса детских театров мод и юных модельеров – станет Екатерина Ребежа. Она художник-модельер, академик национальной академии индустрии дизайна, президент международного фестиваля дизайна, моды и ремесел «Губернский стиль».