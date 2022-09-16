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16сентября
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В Якутии ветеринары ликвидировали «вспышку птичьего гриппа»

Действия развернулись в формате масштабных учений

В Якутии ветеринары ликвидировали «вспышку птичьего гриппа»
Фото: пресс-служба управления ветеринарии Амурской области

В Якутии провели масштабные учения ветеринаров. По легенде, сотрудники ветеринарной службы прибыли в посёлок Чульман, подозревая местную птицу в заражении птичьим гриппом. Специалисты оперативно взяли анализы. А когда диагноз подтвердился, провели необходимые мероприятия, сообщает пресс-служба управления ветеринарии Амурской области.

В полевых условия ветеринары отработали необходимые навыки при подозрении на особо опасное заболевание. Такие тренировки помогают сотрудникам служб быстрее реагировать на внештатные ситуации.

В Амурской области проводят мониторинг гриппа в дикой фауне. Образцы перелетных гусей и уток, которые передают в ветлаборатории охотники, исследуют на опасные заболевания. Случаев птичьего гриппа в регионе не зарегистрировано.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии Амурской области

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#животные #сельское хозяйство

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