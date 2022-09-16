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16сентября
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сегодня, 11:50 0

Амурчане похитили золота на миллион

Металл был изъят сотрудниками ФСБ

Амурчане похитили золота на миллион
Фото: Амур.инфо

Прокуратура области направила в суд дело о похищении большого количества золота двумя работниками добывающего предприятия в Селемджинском районе. Им вменяется кража в крупном размере, совершённая по предварительному сговору .

В июне двое работников время от времени отделяли небольшую часть добытого золота. После смены они сушили его, в результате чего получался химический концентрат драгметалла, который до поры до времени хранился в тайнике.

В середине июня мужчины вынесли с фабрики партию концентрата весом около 500 граммов, который по оценке экспертов содержит 300 граммов золота. На рынке такое количество драгметалла стоит свыше миллиона рублей. Покинув охраняемую территорию, граждане отправились в Февральск, чтобы впоследствии найти возможность сбыта.

В итоге металл был изъят у похитителей сотрудниками ФСБ, которые и расследовали преступление. В соответствии с законом, за подобное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия #экономика

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