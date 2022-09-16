Кто заснул на сцене: театр имени Вахтангова представил благовещенцам «Любовь у трона»

Фото: Наталья Поспелова

Ни для кого не нова история дворцовых переворотов XVIII века, история о том, как взошла на престол Российской Империи Екатерина II Великая и о том, какие события этому предшествовали. Но спектакль «Любовь у трона» – новый взгляд на эти события. В афише значится, что эти события могли бы! произойти в Петергофе в ночь с 27 на 28 июня 1762 года накануне очередного дворцового переворота. Никто не знает наверняка, что чувствовала Екатерина, но и ей ничто человеческое не было чуждо.

Оригинальным решением режиссера стало показать состояние героини через сон, когда проявляются все истинные чувства и тревоги и тайное становится явным.

Внутренняя борьба Екатерины перед эпохальным событием отразилась не только в сценарии, но и в прекрасной игре Ольги Тумайкиной, перевоплотившейся в будущую императрицу.

Порывистые движения на сцене отражают внутренние метания Екатерины, которая не может допустить, чтобы ее муж развалил Россию, но и боится согрешить, предав того, с кем заключила союз перед Богом и людьми. Судьба поставила ее перед сложным выбором.

Фото: Наталья Поспелова

О том, что намерения Екатерины благие, что она хочет возродить петровскую Россию, говорит ее монолог об Эльдорадо, утопической стране из романа Вольтера «Кандид, или Оптимизм».

А губительное правление Петра III, в блестящем исполнении Андрея Ильина, преподносится зрителю через мотив игры. Правитель, который не любит Россию, но любит английское пиво, ставит страну на кон в карточной игре. Его тяготит «шапка Мономаха», которую он называет затычкой, сравнивая ее с пробкой бутылки. Он все еще любит играть в солдатиков, не понимая, что управляет государством, вершит судьбы людей.

Фото: Наталья Поспелова

Но в одном сне перед Екатериной встают все чувства, которые они испытывали друг к другу за долгие годы брака. Это были любовь и ненависть, радость и гнев, разочарование и смирение, нежность и жестокость.

Фото: Наталья Поспелова

Екатерина чувствует в себе внутреннюю силу, силу женщины, способной достойно управлять страной и оставить свой след в истории. Не зря она видит себя в образе Елизаветы Петровны. Здесь Ольга Тумайкина показала на сцене чудеса перевоплощения: от кроткой и испуганной женщины до императрицы и самодержицы.

Фото: Наталья Поспелова

Просыпаясь, Екатерина принимает решение, но чувства к мужу, как к доброму и безобидному человеку не дают ей покоя. Она решает принять власть, но просит, чтобы ему сохранили жизнь.

Спектакль заканчивается сообщением, что Петр III 5 июля погиб в Роше при невыясненных обстоятельствах. Екатерина не присутствует на погребении по просьбе Сената.

Фото: Наталья Поспелова

Екатерина сделала свой выбор и вошла в историю как Великая.

Зал рукоплескал, артистов долго не могли отпустить со сцены.