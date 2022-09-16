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16сентября
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сегодня, 10:24 0

Ольга Бузова купила особняк в Сочи за 35 миллионов рублей

Певица похвасталась покупкой в социальных сетях

Ольга Бузова купила особняк в Сочи за 35 миллионов рублей
Фото: kuban.kp.ru

Несмотря на то, что многие критикуют певческий талант Ольги Бузовой, артистка зарабатывает огромные деньги, которые смогут обеспечить её на годы вперед. На днях звезда приобрела себе дом в Сочи, где собирается отдыхать и проводить свободное время, сообщает «Пятый канал».

Во время отпуска в Сочи Бузовой понравился особняк в горах. Она рассказала подписчикам, что нашла дом своей мечты и хочет его купить.

На днях Ольга опубликовала видео в соцсети, где танцует под дождём, признавшись, что приняла важное решение. В конце публикации певица добавила эмодзи частного дома.

Ранее телеведущая заявляла, что стоимость её особняка в Сочи составляет около 100 миллионов рублей. В доме на 250 квадратов есть бассейн, зона для барбекю и паркинг. Из окон открывается вид на горы и лес, а до моря около 45 километров.

Однако эксперты в области недвижимости уверены, что цена загородного дома совсем не 100 миллионов рублей. Риелтор Юрий Паршиков рассказал Телеграм-каналу «Звездач», что особняк Бузовой стоит не более 75 миллионов рублей. По словам эксперта, его стоимость, скорее всего, составляет и вовсе 35 миллионов. Риелтор объяснил такую цену тем, что дом выставлен на срочную продажу.

Возможно, что Ольга могла приобрести коттедж с помощью нового возлюбленного. По слухам, у неё появился богатый ухажёр, который одаривает её дорогими подарками. По информации СМИ, это может быть бывший муж Анны Калашниковой, банкир Иван Семёнов.

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#недвижимость #соцсети #финансы #шоу-бизнес

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