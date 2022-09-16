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На космодром Восточный доставили три спутника связи «Гонец-М»

Их привезли на самолёте

На космодром Восточный доставили три спутника связи «Гонец-М»
Фото: Роскосмос

В среду, 14 сентября, в аэропорт Благовещенска самолетом «Ил-76» были доставлены три космических аппарата связи «Гонец-М», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

— 14 сентября прилетел самолёт «Ил-76» корпорации «Роскосмос», который доставил три спутника и различные комплектующие для космодрома Восточный. После разгрузки они сразу убыли на космодром, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Специалисты космодрома Восточный перевезли спутники на космический центр и приступили к подготовке их к запуску на ракете-носителе «Союз-2.1б» совместно с работниками «Информационных спутниковых систем». Запуск с космодрома Восточный состоится 22 октября в 08:06 по местному времени.

Фото: Роскосмос

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#космодром #космос

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