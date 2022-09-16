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16сентября
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сегодня, 10:40 0

Амурский наркополицейский решил заняться «бизнесом»

Прокуратура порыв не оценила, стартап задушен

Амурский наркополицейский решил заняться «бизнесом»
Фото: Амур.инфо

Бурейской районной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела в отношении сотрудника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который сбыл жителю Буреи 280 граммов марихуаны.

Следствием установлено, что наркотики полицейский сбывал в июле 2022 года. В настоящее время он подозревается в совершении преступлений по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Незаконный оборот наркотиков с использованием служебного положения».

Как сообщает прокуратура, в отношении сотрудника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование продолжается.

В полиции по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины полицейский понесёт наказание в установленном законом порядке, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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