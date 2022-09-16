В Благовещенске начали снимать фильм

«Амурская осень» в самом разгаре. Масштаб юбилейного фестиваля поражает, и мы решили показать вам все события дня. В сюжете – открытие выставки, спектакли, фильмы, съёмка программы и фильма.

У благовещенцев есть уникальная возможность посетить выставку костюмов и реквизита театра имени Вахтангова. Там вы увидите платье из спектакля «Царская охота», трость Онегина и другие предметы, которые использовались в постановках.

Следующая остановка АРТ-галерея. Здесь Алёна Биккулова играет Эдит Пиаф в моноспектакле «Жизнь в розовом цвете». Сюжет основан на воспоминаниях самой Эдит, описанных в книге её мемуаров «Моя жизнь». Говорят, нельзя так играть и выражать свои чувства, как делала это Пиаф, но они просто не были на спектакле «Жить в розовом цвете».

Из галереи спешим в Дом народного творчества, там участник проекта «Танцы» Вахтанг Хурцилава даёт мастер-класс для танцоров шоу-балета «Максимум». Он на протяжении всего фестиваля ежедневного делится опытом с разными танцевальными коллективами города.

В филармонии, как обычно, аншлаг, билеты раскуплены задолго до начала «Амурской осени». Сегодня на сцене звёздный состав – Андрей Чадов, Татьяна Арнтгольц и Роман Маякин. Ещё один конкурсный спектакль – «Близость». История любви, дружбы и предательства рассказана в обратном порядке, а на суд зрителя – три героя, их поступки, мысли и переживания.

Преступлением было бы пройти мимо кино, ведь фестиваль изначально создавался как киношный. Об этом и говорит его первое название «Эхо киношока на Амуре», именно под таким именем появилась «Амурская осень» в 2002 году. Сегодня в зале АОДНТ презентуют фильмы «Ожидание жизни» и «Ева».

Ну и на десерт съёмки фильма. Фестиваль не спит даже по ночам. Установка декораций, света, гримёры: благодаря режиссёру Андрею Мышкину Благовещенск ежегодно становится съёмочной площадкой. Так, в прошлом году здесь снимали полный метр, большой совместный с Японией «Меч Тосидзо», премьера ожидается в следующем году.

Партнёр фестиваля «Амурская осень» минеральная вода «Новотроицкая».