Куда сходить в Благовещенске на выходных

Преодолеть «Кросс Нации», посетить народную ярмарку с дегустацией и проводить «Амурскую осень» предлагают жителям Благовещенска в ближайшие выходные.

«Амурская осень»

В субботу и в воскресенье в Амурском областном театре драмы состоится показ спектакля внеконкурсной программы «Наш класс». Артисты Театра Вахтангова на пару часов «перенесут» зрителей за школьные парты, где им покажут «историю в 14 уроках», начало в 18:00.

Поклонников творчества Людмилы Гурченко актеры Театра Вахтангова ждут в субботу и в воскресенье в ОКЦ на спектакль «Люся. Признание в любви». Главную роль сыграет Нона Гришаева, чей талант к перевоплощению не подлежит сомнению, а искрометный юмор и энергетика заряжают. Начало в 18:00.

В субботу в Амурской областной филармонии актерский квартет расскажет амурскому зрителю о том, что «У каждого свои недостатки». Эта комедия полна легкости, необузданной фантазии и тонкого юмора. Если вам этого как раз сейчас не хватает, то вас ждут в 19:30.

А уже в воскресенье в филармонии состоится Торжественная церемония закрытия юбилейного сезона «Амурской осени», начало в 17:00.

Еще одно театральное событие ждет амурчан в субботу в арт-галерее Пушкарев. Зрителей приглашают на НЕспектакль «Свой путь». Это история любви в музыке, ритме и телесности. Диалог незаконченных мыслей и фраз, в которых многие узнают себя. Сюжет будет закручен вокруг двух людей, которые проходят фазу расставания и знакомятся снова. Роль пары сыграют Иван Соловьёв и Наташа Кийко. Начало в 18:00.

Спортивные мероприятия

В субботу благовещенцев ждут на «Кросс Нации – 2022». Спортсмены побегут по Краснофлотской. Всего заявлено пять дистанций: 0,5, один, полтора, три и пять километров. Старт на площади Победы в 09:45.

В выходные состоится Кубок Амурской области по спортивному ориентированию для взрослых и детей, самым маленьким участникам 12 лет. В субботу соревнования пройдут по кросс-классике в Чигирях в районе Подтопленцев, начало в 13:00. В воскресенье состоится кросс-лонг на базе «Динамо», начало в 12:00.

Музеи

На обзорную экскурсию по Амурскому краеведческому музею «Знакомьтесь, музей!» сотрудники хранилища истории приглашают в субботу и в воскресенье в 15:00.

Тематическая экскурсия «Исследователи Приамурья» состоится в воскресенье, начало в 12:00.

Проехать «По историческим и памятным местам Благовещенска» в рамках автобусной экскурсии у жителей и гостей города появится возможность в субботу, начало в 16:00.

Посетить автобусную экскурсию «Два берега – одна река» и заглянуть в кафе китайской кухни гостей приглашают в воскресенье, начало в 16:00.

А для юных гостей музея в субботу состоится археологический квест «По следам оленя Золотые рога». На «раскопки» ждут ребят старше шести лет, начало в 12:00.

Интерактивное мероприятие в залах природы музея для малышей пройдет в воскресенье, ребятам расскажут о тигрятах. Программа так и называется – «О тигрятах для самых маленьких детей». Начало в 12:00.

В музейно-выставочном центре «Дом Котельникова» в субботу отметят «Праздник урожая», это познавательно-игровая программа для всей семьи, начало в полдень.

А в субботу вечером влюбленных приглашают на необычное свидание «Очарованье русской стариной». Это романтическая экскурсия для двоих с чаепитием на веранде, начало в 18:30.

В воскресенье гостей музея ждут на познавательно-развлекательную программу «Слушаем. Играем. Звучим!», в ней примут участие ученики ЦДШИ имени М.Ф. Кнауф-Каминской. Начало в 11:00.

Тематическая экскурсия по выставке «Время и деньги» состоится в воскресенье в 14:00.

А в 16:00 сотрудники музейно-выставочного центра зовут благовещенцев на пешую экскурсию «Пройдём по Благовещенской…». На ней гости узнают интересные истории о дореволюционных общественных зданиях нашего города, а также о домах, принадлежавших амурским купцам и золотопромышленникам.

Завершится воскресный вечер в музее обзорной экскурсией «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков», начало в 18:00.

В выставочном зале Благовещенска на улице 50 лет Октября в субботу состоится мастер-класс «Иллюстрация в классике». Он посвящен иллюстрациям по произведениям великих творцов русской литературной классики. Творить участники будут с помощью бумаги, акварели и гелевой ручки.

В субботу в Музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству с Еленой Борзовой, начало в 11:00.

На обзорные экскурсии «В гостях у Мастера» гостей ждут в субботу в 14:00 и в 16:00, и в воскресенье, начало в 11:00, 14:00 и 16:00.

Ярмарка

В субботу с 09:00 до 16:00 на территории ОКЦ пройдет ярмарка выходного дня «Покупайте Амурское». Гостям обещают дегустацию молочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, мёда, рыбы и безалкогольных напитков.