«Хиленький»: юный эксперт нарфронта оценила турник на детской площадке в Благовещенске

Как отметили волонтеры, это их повторный мониторинг, первый раз они были на площадке в июне.

Из вышеперечисленных недостатков, выявленных юным экспертом, только ямы возможно могут принести пользу: по словам местных жителей, их вырыли как раз под тренажеры и качели. Ещё на площадке появился информационный щит. Недавно здесь был представитель мэрии и пообещал, что малые архитектурные формы установят до конца месяца.

Но несмотря на обещания, представители Народного фронта намерены добиваться устранения выявленных в ходе мониторинга нарушений. Они подготовят письма на имя мэра Благовещенска и в прокуратуру области.

Подобные мониторинги детских игровых площадок активисты провели не только в областном центре, но и по всей области. Нарушения уже устранили в Новобурейском, Тынде, Среднебелом, Белогорске, Февральске. Сейчас добровольцы добиваются результата в Свободном, Ромненском районе, Усть-Ивановке.